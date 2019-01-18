Milli Savunma Bakanlığı: Afrin'de Teröristlerin Taciz Ateşine Karşılık Verildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev Türk Silahlı Kuvetleri unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev Türk Silahlı Kuvetleri unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi. - Ankara

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