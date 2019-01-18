Milli Savunma Bakanlığı: Afrin'de Teröristlerin Taciz Ateşine Karşılık Verildi
20 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev Türk Silahlı Kuvetleri unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev Türk Silahlı Kuvetleri unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:26 Kaynak: DHA
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