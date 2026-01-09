Milli Sporcular \'Sporun Vizyonu\' Seminerinde

Milli sporcular Abdullah Öztürk, İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Muhammed Furkan Özbek, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen "Sporun Vizyonu" eğitim seminerine katıldı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda para masa tenisçi Abdullah Öztürk, pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu ve halterci Muhammed Furkan Özbek, "sporda başarı ve medya" konusu üzerine konuştu.

Söyleşide hayat hikayelerini, spora nasıl başladıklarını ve hedeflerini anlatan milli sporcular, medyanın spora katkısına da değindi.

Konuşmaların ardından sporculara plaket takdim edildi.