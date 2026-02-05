Minibüs Kazasında 14 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Minibüs Kazasında 14 Yaralı

05.02.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs bahçe duvarına çarptı, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

1) TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS, BAHÇE DUVARA ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 14 YARALI

AKSARAY'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün bir evin bahçe duvara çarptığı kazada, 2'si ağır, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Gülağaç ilçesinde Camiliören köyünde meydana geldi. Niğde'nin Çiftlik ilçesinden Nevşehir Acıgöl ilçesine giden tarım işçilerini taşıyan Musa Diker (35) yönetimindeki 51 BB 493 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, 2'si ağır, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Musa Diker, işçiler Menekşe Akalın (18), Asiye Güçlü (45), Merve Akalın (31), Dursuna Akkaya (48), Recep Akalın (36), Dudu Akkaya (36), Necati Aygün(16), Mahmut Sami Akkaya (17), Arife Yıldız (19), Semra Ceylan (36) ve Rabia Doğan (26), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÖNCE SALLANDI, SONRA DUVARA ÇARPTI'

Yaralı işçilerden Dursuna Akkaya, "Ben aracın arkasındaydım. Araç önce sallandı, sonra duvara çarptı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Herkes bağırmaya başladı. Biz, Acıgöl ilçesine soğan işçiliği için gidiyorduk" dedi.

Arife Yıldız ise "Soğan işçiliği için giderken bir anda kaza oldu. Araçta 14 kişi vardı" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Aksaray, Güncel, Bahçe, Tarım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs Kazasında 14 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:54:29. #7.11#
SON DAKİKA: Minibüs Kazasında 14 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.