Son Dakika Haberleri: Minik boksörler madalya için ringe çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Minik boksörler madalya için ringe çıktı

12 dakika önce

Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bilecik'te törenle başladı.

Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bilecik'te törenle başladı.

İstasyon Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda başlayan, 51 ilden 389 sporcunun katıldığı organizasyonda ter döken miniklerin kıran kırana mücadelesi ilgiyle izlendi.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Yavuz Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların açılmasına rağmen etkinliğe katılan sporcu sayısının yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Mücadelelerin kıyasıya geçtiğini, 11-13 yaş grubu sporcularının çok başarılı olduğunu kaydeden Can, "Burada başarı elde edenler Avrupa'da, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Son dönemde boks sporuna inanılmaz bir ilgi var. Avrupa'daki başarılarımız ve sanatçı arkadaşlarımızın bu spora ilgi göstermesi sonucu her geçen gün sporcu sayımızı arttırıyor." diye konuştu.

Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı yarışmalarda 19 sıklette madalya dağıtılacak.

Şampiyona 14 Eylül'de sona erecek.

Minik boksörler madalya için ringe çıktı

Bilecik, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Turan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlüler duygularını böyle dile getirdi
Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Süleyman Turan için taziye mesajı yayınladı Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine girdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:30:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik boksörler madalya için ringe çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]