Minik Melek'in cansız bedeni sazlık alanda bulundu - Son Dakika

Minik Melek'in cansız bedeni sazlık alanda bulundu

Minik Melek'in cansız bedeni sazlık alanda bulundu Van'ın Erciş ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu.

Minik Melek'in cansız bedeni sazlık alanda bulundu

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VAN - Van'ın Erciş ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 12.30 sıralarında Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi Taştan Sokak üzerinde bulunan bir ikametin önündeki dereye 2 yaşında Melek Memiş isimli bir kız çocuğunun düştüğü bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Sualtı Grup Amirliğinde görevli 5 kurbağa adam ve 1 kaptan ile saat 15.00 sıralarında arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Yaklaşık 15 saat süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda bugün saat 16.40 sıralarında kayıp kız çocuğunun cansız bedeni ikametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki sazlık alanda bulunmuştur" denildi.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı aramada bulunan minik kızın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Yeşilova, Erciş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Melek'in cansız bedeni sazlık alanda bulundu - Son Dakika
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Son Dakika

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