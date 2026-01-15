Mobilya Fabrikasında Bıçaklı Saldırı Davası

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 2 çalışma arkadaşını bıçakla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 14 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayda çalışma arkadaşları Y.A.A. ve H.Ç.'yi bıçakla yaralayan Z.B. 'Kasten öldürme, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor çıktığının belirtilmesi üzerine Z.B. savunmasında, "Hastalığımdan dolayı yaptım. Yoksa yapmazdım. Pişmanım" dedi. Olayda yaralanan H.Ç., şikayetçi olduğunu belirtirken, Y.A.A. ise sanığın planlı bir şekilde kendilerini öldürmek istediğini ifade etti. Sanık avukatı müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini Kayseri Şehir Hastanesi'nin raporu ile Adli Tıp Kurumu raporunun birbirleriyle çeliştiğini belirterek, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nin raporunu kabul etmediklerini ve Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ