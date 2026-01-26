Moğolistan\'da Deve Festivali

DUNDGOBİ, 26 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan'ın Dundgobi eyaletinin Mandalgobi kentinde düzenlenen deve festivali ilginç görüntülere sahne oldu. Pazar ve pazartesi günleri düzenlenen festivale yüzlerce deve çobanı katıldı.
Turizmi ve deve kültürünü tanıtmayı amaçlayan festivalde deve yarışı, deve polosu, deve geçit töreni ve deve ürünleri sergisi yer aldı.
