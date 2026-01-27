Moğolistan'da Hipotermi Nedeniyle 13 Ölü

ULAN BATUR, 27 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan'da Ocak 2026'da 13 kişi hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ulusal Polis Teşkilatı'ndan salı günü yapılan açıklamada bu kişilerin yarısının alkollü olduğu kaydedilerek, alkol tüketiminin soğuğa maruz kalındığında hipotermi riskini artıran başlıca faktörlerden biri olduğu belirtildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava kütlesi, Ocak ayının ortalarından bu yana Moğolistan'ın büyük bölümünü etkisi altına alarak şiddetli don olaylarına ve sıcaklıklarda keskin düşüşlere yol açıyor.

Ülkenin meteoroloji kurumuna göre 21 Ocak gecesi Moğolistan'ın kuzeyindeki Selenge vilayetinin idari alt birimlerinden biri olan Eruu bölgesinde hava sıcaklığı eksi 45,2 santigrat dereceye kadar düştü.

Moğolistan'da oldukça uzun süren sert ve soğuk kış aylarında sıcaklıklar eksi 25 ile eksi 45 santigrat dereceye kadar düşüyor.