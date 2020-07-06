Moloz dökümünü iz süren zabıta engelledi - Son Dakika

Moloz dökümünü iz süren zabıta engelledi

Mavişehir'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu yanındaki alana sahte plaka kullanarak moloz döken kamyoncu Metin Koca, Karşıyaka Belediye Zabıtası'nın iz sürmesi sonucu yakalandı.

Molozu yasal alana dökmemesi nedeniyle zabıta ekiplerince 15 bin lira ceza kesilen Koca'ya, polis ekipleri de 8 bin 585 lira ceza yazdı. Koca'nın aracı trafikten men edildi ve sahte plaka kullanması nedeniyle hakkında dava açıldı.

Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli

TOPLAM 23.585 LİRA CEZA

Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir'de belediyeye ait boş alana moloz döken kamyoncuyu suçüstü yakaladı. Duyarlı vatandaşların ihbarı sonucu arsaya gece geç saatlerde moloz döküldüğü ihbarı alan zabıta, pusuya yatarak nöbet beklemeye başladı. Bu sırada alana gelerek moloz dökmek isteyen kamyoncu Metin Koca'yı yakalayan zabıta, Kabahatler Kanunu kapsamında 15 bin lira ceza kesti ve polis ekiplerini çağırdı. Polis yaptığı incelemede, Koca'nın sahte plaka kullandığını, sürücü belgesinin yeterli olmadığını ve tescil belgesi bulunmadığını belirledi. Metin Koca'ya sahte plaka kullanmaktan 6 bin 129 lira, ehliyet grubu yetersizliğinden bin 228 lira ve tescil belgesi olmaması nedeniyle bin 228 lira olmak üzere, toplam 8 bin 585 lira ceza kesildi. Böylelikle Koca'ya kesilen toplam ceza 23 bin 585 lira oldu.

MOLOZLAR TAŞINDI

Kamyon trafikten men edilirken zabıta ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek kamyonun güzergahını ve çıkış noktasını tespit etti. Molozun Bostanlı İskele'de tadilat yaptıran bir işletmeye ait olduğu belirlendi. İşletme sahibinin tadilatı bir inşaat firmasına yaptırdığı, inşaat firmasının da moloz dökümü için kamyoncu Metin Koca ile anlaştığı ortaya çıktı. İşletme sahibi molozun belediyeye ait alana döküldüğünden bilgisi olmadığını belirtti. Zabıta ekipleri işletme sahibinden molozu derhal kaldırmasını istedi. Bunun üzerine işletme sahibi 24 saat geçmeden molozları kaldırıp İzmir Büyükşehir Belediyesi denetimindeki yasal moloz döküm alanına taşıdı. Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, duyarlı vatandaşlara teşekkür ederken, tüm Karşıyakalılardan moloz dökenleri gördüklerinde belediyenin 399 40 00 numaralı telefonuna ihbarda bulunmalarını istedi.

Mavişehir, Karşıyaka, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:39 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Moloz dökümünü iz süren zabıta engelledi - Son Dakika

Son Dakika

05:07 Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü 00:46 Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor 20:01 İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı 19:40 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı 19:09 Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi 18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
09:32
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
09:30
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
09:30
Son Dakika: Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruluş için açığa satış yasağı getirildi
09:23
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
09:12
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
09:10
Söz merasimi acı bitti: 1 ölü 5 yaralı
09:08
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
08:21
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
08:18
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
07:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 09:56:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Moloz dökümünü iz süren zabıta engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]