Montrö Bildirisi'nde imzası olan emekli Koramiral Kadir Sağdıç ifade verdi - Son Dakika
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Montrö Bildirisi'nde imzası olan emekli Koramiral Kadir Sağdıç ifade verdi

14.03.2022 14:31
Montrö Bildirisi'nde imzası olan emekli Koramiral Kadir Sağdıç ifade verdi

Emekli Koramiral Kadir Sağdıç, 103 amiral tarafından yayınlanan 'Montrö Bildirisi'ne ilişkin Ankara'da açılan dava kapsamında, İstanbul'da talimat yoluyla ifade verdi.

Emekli Koramiral Kadir Sağdıç, 103 amiral tarafından yayınlanan 'Montrö Bildirisi'ne ilişkin Ankara'da açılan dava kapsamında, İstanbul'da talimat yoluyla ifade verdi.

Kamuoyunda 'Montrö Bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, amirallerin 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İstanbul'da ikamet eden emekli Koramiral Kadir Sağdıç, hakkında açılan dava kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"Ben ömrüm boyunca hiçbir suça karışmadım"

Davaya ilişkin İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara'ya gönderilmek üzere talimat yoluyla ifade veren sanık Kadir Sağdıç, "Ben ömrüm boyunca hiçbir suça karışmadım. Söz konusu, duyurunun bir şekilde medyaya ulaşması ile birlikte çok şiddetli bir dezenformasyon ve karalama kampanyası ile karşılaşılmıştır" dedi.

"Adım adım gereceğe doğru ilerleyeceğiz"

Savunmasına devam eden sanık Kadir Sağdıç, "Amiraller duyurusundan henüz bir yıl bile geçmeden hala içinde bulunduğumuz Ukrayna- Rusya kriziyle Türkiye 2. Dünya Harbi'nden sonra bir kez daha Montrö sözleşmesinin nasıl muazzam bir denge oluşturduğu, bizi çatışmaların dışında tutabilme özellikleri fark edilmiş midir? Adım adım gerçeğe doğru ilerleyeceğiz. Tarih en büyük tanıktır. Bu süreçte yaşadığım her türlü maddi ve manevi haklarımı saklı tutuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kadir Sağdıç, İstanbul, Ankara, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Montrö Bildirisi'nde imzası olan emekli Koramiral Kadir Sağdıç ifade verdi - Son Dakika


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