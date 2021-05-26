Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı

26.05.2021 09:11
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile cip çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile cip çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarşı istikametinden Erdemir Caddesi üzerinden seyir halinde olan Bülent D. idaresindeki 06 BZE 118 plakalı cip, Lise Sokak'a girmek isterken Mevlüt G. idaresindeki 67 ABY 198 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Cip sürücüsü Bülent D. ise polis ekiplerine kazanın oluşunu anlattı. Kazaya karışan motosiklet çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırılırken, cip sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde ilerleyen cipin, sokağa girmek isterken aynı istikamette gelen motosiklet sürücüsünün kayarak cipin altına girdiği görülüyor. - ZONGULDAK

Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı

Motosiklet, Zonguldak, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alkolü fazla kaçırdı, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti Alkolü fazla kaçırdı, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı sevgilisinin kapısına gelip, başka bir erkekle görünce kurşun yağmuruna tuttu Tartıştığı sevgilisinin kapısına gelip, başka bir erkekle görünce kurşun yağmuruna tuttu Doğu Perinçek'ten olay yaratacak iddia: Bana suikast planlayan kişi şu anda İYİ Parti'de milletvekili Doğu Perinçek'ten olay yaratacak iddia: Bana suikast planlayan kişi şu anda İYİ Parti'de milletvekili Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika Haberleri
09:22 Alkolü fazla kaçırdı, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
09:22 Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım
09:19 Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti
09:17 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup
09:15 Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
09:14 Ailesine yardım etmek adına kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında yaşamını yitirdi
09:12 Tartıştığı sevgilisinin kapısına gelip, başka bir erkekle görünce kurşun yağmuruna tuttu
09:11 Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi
09:08 Doğu Perinçek'ten olay yaratacak iddia: Bana suikast planlayan kişi şu anda İYİ Parti'de milletvekili
09:07 Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor
Yarasalarda gözlenen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal bulundu Yarasalarda gözlenen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal bulundu         
09:24
Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım         
09:22
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup         
09:18
Ailesine yardım etmek adına kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında yaşamını yitirdi Ailesine yardım etmek adına kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında yaşamını yitirdi         
09:14
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor         
09:07
Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti         
23:38
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı         
20:17
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
17:23
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 09:28:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement