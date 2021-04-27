Kazada motosiklet sürücülerinden Şahin Çetiner ağır, Murat Özdemir ve arkasında bulunan Sedat Doğangüneş (20) hafif yaralandı.

Kumluca ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Kumluca'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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