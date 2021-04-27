Kumluca'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kumluca ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Meydan Mahallesi Defne Caddesi'nde Murat Özdemir'in (23) kullandığı 07 VIH 84 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şahin Çetiner'in (59) yönetimindeki 07 VEH 28 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücülerinden Şahin Çetiner ağır, Murat Özdemir ve arkasında bulunan Sedat Doğangüneş (20) hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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