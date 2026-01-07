Mozart'a Özel Konser

Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Ocak'ta müzik tarihinin önemli isimlerinden Wolfgang Amadeus Mozart'a adanan özel konser gerçekleştirecek.
İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde 20.30'da başlayacak konserde solistliği piyanist Nehir Özzengin üstlenecek, orkestrayı daimi şef Jurjen Hempel yönetecek.
Mozart'ın evrensel dilinin yankılanacağı gecede müzikseverler Piyano Konçertosu No.20 ile Senfoni No.41 Jüpiter'i de dinleyecek.
