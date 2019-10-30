Mudanya'da Cumhuriyete yakışan kutlama

Sevilen sanatçı Fatma Turgut, Mütareke Meydanı'nda binlerce Cumhuriyet sevdalısı genci buluşturdu. Şarkılar hep bir ağızdan Cumhuriyet için söylendi.

Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümü, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Mudanya'da her zamanki coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, İskele Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na kadar süren "Cumhuriyet Yürüyüşü" ile başladı. Araç ve motosiklet konvoyunun ardından başlayan yürüyüşte, genç yaşlı binlerce Mudanyalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yaşını hep birlikte kutladı.Kutlamalara CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Yüksel Özkan da katıldı. CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, ilçe örgütü, Mudanyalılar ve eşi Gülbahar Türkyılmaz ile birlikte Mütareke Meydanı'na yürüyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gençler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

FATMA TURGUT RÜZGARI ESTİ

Sevilen şarkıcı Fatma Turgut ise Mütareke Meydanı'na sığmayan hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı. Alanın tamamını dolduran kalabalık, ünlü sanatçının şarkılarına ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Havai fişek gösterilerinin renk kattığı gecede Turgut, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Turgut, bu özel gece için Başkan Türkyılmaz'a ve Mudanyalılara teşekkür etti. Başkan Türkyılmaz ise sanatçı Fatma Turgut'a çiçek takdim ederken, "Cumhuriyet değerleri ve kazanımlarına sonsuza dek bağlı olan gençlerimiz bizim her şeyimiz. Her biriniz Cumhuriyet kokuyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Konserin sonunda bir genç sevgilisine sahnede evlenme teklifi ederken, bu anlar meydanı dolduranlar tarafından büyük alkış aldı.