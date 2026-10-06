Müge Anlı canlı yayında estetik yorumlarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Müge Anlı canlı yayında estetik yorumlarına tepki gösterdi

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Müge Anlı canlı yayında estetik yorumlarına tepki gösterdi
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Ünlü televizyoncu Müge Anlı, canlı yayında kendisi hakkında yapılan estetik ve filtre yorumlarına sert tepki gösterdi. Estetik yaptırdığı yönündeki iddiaları reddeden Anlı, geçmiş görüntüleri üzerinden “filtre” yorumunda bulunan bir izleyiciye ise “O da geri zekâlı” sözleriyle karşılık verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan “ Müge Anlı ile Tatlı Sert” programının sunucusu Müge Anlı, yıllar önceki görüntüleri üzerinden yapılan estetik ve filtre yorumlarına canlı yayında yanıt verdi. Hakkında yapılan eleştirileri değerlendiren Anlı, estetik yaptırdığı yönündeki iddiaları reddederken, bazı yorumların kendisini üzmek yerine mutlu ettiğini söyledi.

“BEN NE YAPTIRDIĞIMI BİLİYORUM”

Programın eski bölümlerinden birinin altına “estetikleri ortaya çıktı” şeklinde yorum yapıldığını anlatan Anlı, söz konusu iddiaya tepki gösterdi. Estetik yaptırmadığını belirten Anlı, “Bende estetik yok. Ben biliyorum kendime ne yaptırıp yaptırmadığımı” ifadelerini kullandı.

Anlı, kendisini estetik yaptırmış sanan kişilerin aslında onu güzel bulduklarını savunarak, “Beni ne kadar güzel görüyor ki estetikle güzel olduğumu düşünüyor” dedi.

Müge Anlı canlı yayında estetik yorumlarına tepki gösterdi

“CANLI YAYINDA BİLE FİLTRE KOYDURMUŞ”

Ünlü sunucu, daha önce bir futbol maçında ekrana yansıyan görüntüleri üzerinden yapılan başka bir yorumu da gündeme getirdi.

Bir izleyicinin, “Kadına bak, Bein Connect’te bile filtre koydurmuş” şeklindeki yorumunu aktaran Anlı, bu iddiaya sert çıktı.

Anlı, “Şimdi bak, o da geri zekâlı, hani öyle bir şey olabileceğini düşünüyor” diyerek yoruma tepki gösterdi.

“BENİ ÜZECEĞİNİ SANARKEN MUTLU EDİYOR”

Yapılan yorumların kendisini rahatsız etmek yerine zaman zaman eğlendirdiğini belirten Anlı, bu tür eleştirilerin altında kıskançlık olduğunu düşündüğünü söyledi.

Anlı, “Kıskançlığından ‘ne kadar güzelsin’ yazamıyor. O beni üzeceğini sanırken aslında ne kadar mutlu ediyor” sözleriyle konuya ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Müge AnlıMagazinSon Dakika

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