Müge Boz'dan canlı yayında antrenman

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile sevilen oyuncu Müge Boz, Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan antrenman ile evde antrenman yapmak isteyenlere esneme hareketlerini göstererek ilham verdi.

Ünlü oyuncu Müge Boz, Red Bull Project: Pro aracılığıyla buluştuğu Avrupa ve Dünya Cimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ile, evde spor yapmak isteyenlere ilham verdi. Boz ile Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Instagram üzerinden karşılıklı olarak antrenman yaptı. Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan bu eğlenceli antrenmanda iki sevilen isim esneklik konusunda kendilerine meydan okudu.

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenman hareketlerini tekrarlamak için ter döken oyuncu Müge Boz, "Tabii Ayşe Begüm profesyonel olarak cimnastik yaptığı için hemen esneyebiliyor. Ben ise ter içindeyim. Ama uyaralım hemen kendimizi zorlamıyoruz. Herkesin kapasitesi neyse öyle esnesin" diyerek izleyicilerin antrenman yaparken kendilerini zorlamamaları için uyardı.

"Herkesi evde olduğu bu dönemde hareketli olmaya davet ediyoruz" ifadesini kullanan Boz, "Genç yaşında bu kadar başarı kazanmış birisi olarak Ayşe Begüm birçok kişiye ilham oluyor. Burada da onun sayesinde yaptığımız esneme egzersizlerini yalnızca spordan önce değil, güne yeni başlarken ve akşam yatmadan önce rahat bir uyku çekmek için de yapabilirsiniz" dedi. Red Bull sporcusu Ayşe Begüm ise, "Bu egzersizler dışında Red Bull Project: Pro üzerinden dayanıklık, denge ve yine esneklik üzerine birçok egzersize ulaşabilirsiniz" diye konuştu. - İSTANBUL