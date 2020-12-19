Müge Boz ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor

Instagram'da bir canlı yayına katılan Müge Boz, "Caner ile birlikte ikinci çocuğu istiyoruz. Vina'da olduğu gibi onun da cinsiyetini son ana kadar öğrenmek istemiyoruz" diyerek ikinci kez anne olacağının müjdesini verdi.

Basketbolcu Caner Erdeniz ile evli olan Müge Boz, kasım 2019'da Vina adını verdikleri kızlarını kucağına almıştı.

MÜGE BOZ KİMDİR?





Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema Televizyon ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra da Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri aldı.





ÇOK SAYIDA DİZİDE ROL ALDI

Müge Boz, 2008 yılında "Melekler Korusun" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmış, ardından; Toprağın Çocukları, Şüphe, Karakol, Leyla ile Mecnun, Bir Hikayem Var, Karaoğlan, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Aşk Etmek İster, Arka Sokaklar, Sevda Kuşun Kanadında, Muhteşem Yüzyıl, Kayıtdışı, Hadi, Çat Kapı Aşk gibi yapımlarda rol almıştır.





2019 YILINDA ÇİFTE MUTLULUK YAŞADI

Müge Boz, 2019 yılının Mayıs ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz nişanlanmış, Haziran ayında ise Barcelona'da evlenmiştir. Müge Boz'un bu evlilikten Vina isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Müge Boz, 1.71 metre boyunda, 58 kilo ve Koç burcudur.