Muğla Bodrum'da Tarım İlaçlı Tavuk Eti Verilen 4 Köpekten 2'si Telef Oldu 2

Bodrum
'da tarım ilaçlı tavuk eti verilen 4 köpekten 2'si telef oldu Muğla
'nın Bodrum ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarım ilaçlı tavuk eti verildiği belirlenen sahipli 4 sokak köpeğinden 2'si telef oldu. Diğer 2 köpek ise sahipleri ve hayvanseverler tarafından tedavileri için veterinere götürüldü. Köpek sahipleri ve hayvanseverler sorumluların bulunup, hakettikleri cezayı çekmesini istedi.
Cevat Şakir Mahallesi, Seyhan
Sokak'taki sahipi, 4 köpek, geçen 10 Ocak'ta, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarım ilaçlı tavuk eti verilerek zehirlendi. Köpeklerden 2'si telef olurken, diğer 2'si ise hayvanseverler ve sahipleri tarafından veterinere götürülüp, tedaviye alındı. Mahalle sakinleri, sıklıkla yaşanan bu tür olayların artık önüne geçilmesini isteyip, tepkilerini dile getirdi. Zehirlenen köpekleri bulan hayvanseverlerden 62 yaşındaki Sevinç Özdemiroğlu, Köpeklerden bulduğumuzda içlerinden 1'i ölmüştü. Ölen 'Golden retriever' cinsi köpek arkadaşımındı. Onun yavrusu da telef olmuştu. Mahallemizdeki 'Garip' isimli bir başka köpek de az ileride can çekişiyordu. Veterinere götürüp, tedavisini yaptırdık. Zehirlenen bir köpek daha olduğunu duydum. Tavuğun ortasını kesip, tarım ilacını içine koyarak, köpekleri zehirlemişler. Bu da yapılanın planlı bir katliam olduğunu gösteriyor dedi.
İKİ KÖPEĞİ TELEF OLDU
Golden retriever cinsi 4 yaşındaki 'Kuçi' ve 9 aylık 'Çiko' isimli iki köpeği zehirlenerek telef olan Erdal Erdoğan
, şunları söyledi
Köpeklerim tasmalı ve aşılı. Belirli ihtiyaçları için günün belli zamanlarında dışarı çıkartıyoruz. Çıktıkları mesafe en fazla kendi sokağımız. Ancak olay günü uzun süre dönmediler. Merak edip, çıktığımda, köpeklerimden birisini kapının önünde can çekişirken buldum. Onu hayata döndürmeye çalışırken mahallemizde yine sahipli olan ve bütün mahallenin baktığı 'Garip' isimli bir köpek var onun da can çekiştiğini fark ettim. Daha sonra diğer köpeğim Kuçi'yi aramaya gittim. Onu da evimizin 10 metre ilerisinde ağaçların altında cansız yatarken buldum. Yani çok etkili bir şey verilmiş, aksi takdirde yarım saat içinde köpekler ölür mü hiç Bazı köpekler ise evlerin bahçelerinde olduğu için kurtuldu, Yoksa o akşam burada daha büyük katliam olacaktı. Bu rastgele değil tamamen planlı bir şekilde yapılmış bir olay.
Erdoğan, yarın (Pazartesi) hayvan hakları savunucuları ile birlikte Bodrum Adliyesi'ne gidip, candostlarını katleden kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.
'BU İNSANLARLA BİR ARADA YAŞAMAK ÇOK RAHATSIZLIK VERİCİ'
Hayvansever 30 yaşındaki Venüs Günyeli (30) de köpekleri zehirleyenlerle aynı ortamda yaşadıklarından dolayı tedirgin olduklarını belirterek, O köpeklerin gözümüzün önünde can çekişmesi hiç unutulacak bir durum değil. Bunun dışında benim en çok tedirgin olduğum şey her gün yürüdüğümüz, belki yolda karşılaştığımız, selam verdiğimiz insanlarla aynı çevrede yaşıyoruz ve bu insanlar bir cana kıyabilecek kadar rahatlar. Vicdan azabı çekiyorlar mı Zannetmiyorum. Böyle bir şeyi bu hayvanlara nasıl yaparlar anlayamıyorum. Hiç mi vicdan azabı çekmezler Bunu yapan insanlarla birlikte yaşamak çok rahatsızlık verici. Umarım kimin yaptığı bulunur. İnşallah bu hayvanların çektiği acı burada kalmaz ve başka hayvanlara da bu acıyı yaşatmazlar dedi.