Muğla'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
10 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Mehmet Niyazi
Yücel (77) idaresindeki 48 N 4995 plakalı traktör, Hisarönü Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis
, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yücel'in cenazesi, Marmaris Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:21 Kaynak: AA
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