Son Dakika Haberleri: Muğla'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

Muğla'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

10 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Muğla'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Niyazi Yücel (77) idaresindeki 48 N 4995 plakalı traktör, Hisarönü Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yücel'in cenazesi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:21 Kaynak: AA

Mehmet Niyazi, Marmaris, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da Sokakta Bulunan İguana Vatandaşları Tedirgin Etti FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı

Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:21:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]