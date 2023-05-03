Gelinini öldürüp cesedini yakan kayınpeder, cinayeti önceden planladığını itiraf etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Kamil Öğüt (72), 25 Nisan günü saat 08.00 sıralarında evinin yakınında yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu oğlunun evine gitti.

GELİNİNİ ÖLDÜRÜP CANSIZ BEDENİNİ YAKTI

Kamil Öğüt, evin bahçesindeki ahırda bulunan Hatice Öğüt'ü av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, daha sonra gelininin cesedini üzerine saman döküp benzinle ateşe vererek yaktı. Silah sesi üzerine hemen komşular harekete geçerek, çıkan yangını söndürdü. Kayınpeder Kamil Öğüt suç aletiyle olay yerinden kaçarken, yaklaşık 2 kilometre ileride ormanlık alanda, cinayette kullandığı tüfekle jandarmaya yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Öğüt, sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GELİNİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ EŞİNE SÖYLEMİŞ

Kayınpeder Öğüt'ün savcılık ifadesinde gelini Hatice Öğüt'ü öldüreceğini eşine söylediği, eşinin böyle bir şey yapmaması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

"OĞUM RAMAZAN BAYRAMI'NDA DA GELMEDİ"

Kamil Öğüt'ün, "Oğlumla aramızda yıllardan beri gidip gelmeme nedeniyle husumet vardır. Bunun nedeninin gelinimden kaynaklandığını düşünüyorum. Gelinime bundan dolayı öfkelendim. Oğlum Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan bir iki gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim.

"CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖRDÜM"

Eşim sakın böyle bir şey yapma diye karşı çıktı. Ancak 3 ay önce plastik kelepçe ve bıçak aldım. Hazırlık yaptım. Gelinimi öldürmek için zamanını kolladım. Olay günü ahıra girdiğini gördüm. Av tüfeğimi alıp ahıra girerek sırtına ateş ettim. Can çekiştiğini gördüm. Benzin dökerek ateş edip kaçtım.

"BİZE GELİP GİTMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Oğlumla birlikte bize gelip gitmediklerinden dolayı bu cinayeti işledim. Pişmanım. Gelini öldürdükten sonra kendimi kelepçe ve iple asarak öldürmek istedim. Ancak jandarmalar gelip yakaladı" dediği ortaya çıktı.

Tutuklanan Kamil Öğüt hakkında nitelikli şekilde kasten öldürmek suçu nedeniyle iddianame hazırlanacağı öğrenildi.