Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Muğla merkezli 4 ilde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Muğla merkezli 4 ilde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen bir grubu tespit etti.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Muğla, İzmir, Antalya ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan çok sayıda can yeleği ve şişme botun yanı sıra, kısa namlulu ruhsatsız tüfek ve 6 tekneye el kondu.

Operasyon anı polis ekiplerince görüntülendi.

Ayrıca, farklı zamanlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 110 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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