Yerel

Muğla'da Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

03.02.2026 12:19
Muğla'da asayişi sağlamak için Vali Akbıyık başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında, tarih ve doğanın iç içe geçtiği Muğla'da; halkın huzur ve güvenliğini daim kılmak adına yürütülen çalışmalar, en üst düzeyde değerlendirilmeye devam ediyor.

Muğla genelinde asayişin sağlanması, suçla mücadele ve kamu düzeninin korunması amacıyla düzenlenen Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin güvenli bir yaşam alanı olma kimliğinin sürdürülmesi için atılacak yeni adımlar planlandı.

Vali Akbıyık, toplantıda yaptığı konuşmada Muğla'nın hem yerel halk hem de milyonlarca turist için bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti "Tarihin, doğanın ve huzurun merkezi Muğla'mızda; vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri en temel önceliğimizdir. Koordinasyon içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla, suç ve suçluya geçit vermeden şehrimizin huzur iklimini korumaya kararlıyız"

İlgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında; İl genelindeki asayiş olaylarının analizleri, Trafik güvenliği ve denetimlerin artırılması, Uyuşturucuyla mücadelede yürütülen operasyonel faaliyetler, Toplum destekli polislik ve jandarma faaliyetleri gibi kritik başlıklar detaylıca ele alındı.

Toplantı, kurumlar arası eşgüdümün artırılması ve vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi talimatıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

12:34
