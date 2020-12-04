Muğla'da hafta sonu kısıtlamalarda üreticiler mağduriyet yaşamayacak - Son Dakika

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında üreticilerin mağduriyet yaşamaması için il genelinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Saylak, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde dünya ve Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini ve artan vakalar nedeniyle tedbirlerin arttırıldığını kaydetti.

Muğla ve ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının titizlikle uygulanmasının, salgının kontrol altına alınmasında öneminin büyük olduğunu ifade eden Saylak, "Tüm vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarını titizlikle uymaya davet ediyorum. Pandemiye rağmen salgının ilk gününden bu yana İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz kurumsal hizmetimizi en hızlı ve etkin şekilde yapmaktadır. Ancak bu süreci hep birlikte duyarlı olarak atlatacağımıza inanıyoruz." dedi.

Vatandaşların özellikle de üreticilerin mağduriyet yaşamaması için sürekli sahada olduklarını ve onların ayaklarına gittiklerini anlatan Saylak, hafta sonu uygulanacak kısıtlamadan da üreticilerin mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.