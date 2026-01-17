Muğla'da Hayvancılığa Destek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da Hayvancılığa Destek Projesi

Muğla\'da Hayvancılığa Destek Projesi
17.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da çiftçilere süt soğutma ekipmanları verildi, süt kalitesi artırılacak ve hijyen sağlanacak.

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından, hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler ile tarımsal kalkınma kooperatiflerine süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üreticileri, birlikleri ve kooperatifleri desteklemeye yönelik hayata geçirilen proje kapsamında, süt üretiminde soğuk zincirin korunması ve süt hijyeninin sağlanması amaçlandı.

Bu kapsamda Köyceğiz, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde faaliyet gösteren birlik ve kooperatiflere süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği verildi.

İl sınırları içerisinde süt toplama ve satışı yapan birlikler ile tarımsal kalkınma kooperatiflerini kapsayan proje ile üreticilerin daha sağlıklı koşullarda üretim yapması, sütün kalitesinin korunması ve ekonomik kayıpların önlenmesi hedefleniyor. Özellikle elektrik kesintilerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve sütlerin güvenli şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayvancılık sektörüne yönelik verilen desteklerin üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

S.S. Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut da süt kalitesini artırmak için süt tanklarından yararlanacaklarını ifade etti.

Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği ve Muğla Köy Kooperatifleri Fethiye Seydikemer Şube Başkanı Turgut Tokmak ise sütün sağımın ardından en geç 2 saat içinde ya soğutulması ya da ısıtılması gerektiğine değinerek, sağlanan desteklerle bölgede aylık yaklaşık bin ila bin 200 ton sütün soğuk zincire alınmış olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Ekonomi, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Hayvancılığa Destek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır

18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:51:47. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Hayvancılığa Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.