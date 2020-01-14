Muğla'da otomobil dere yatağanı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da otomobil dere yatağanı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Muğla'da otomobil dere yatağanı devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Menteşe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil dere yatağanı devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Menteşe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Selçuk Bal'ın kullandığı 48 KK 048 plakalı otomobil, Muğla- Yatağan kara yolu Bağyaka mevkisinde kontrolden çıkarak dere yağına devrildi.

Kazada, sürücü ile Mustafa Bostan ve Aytaç Bostan otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden yarım saat süren çalışmayla çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yatağan, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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