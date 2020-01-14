Muğla'da otomobil dere yatağanı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü ile Mustafa Bostan ve Aytaç Bostan otomobilde sıkıştı.

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