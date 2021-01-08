Muğla'da tüfekle vurulan kişinin kundaklandığı öne sürülen araçlarındaki yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'da tüfekle vurulan kişinin kundaklandığı öne sürülen araçlarındaki yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tüfekle vurularak ağır yaralanan kişinin iki aracında kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangın hasara neden oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tüfekle vurularak ağır yaralanan kişinin iki aracında kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangın hasara neden oldu. Gündoğan Farilya Mahallesi Yassı Kaya Sokak'ta trafo yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, yangının trafoda değil, Fehmi Erdoğan'a ait evin önünde park halinde bulunan iki araçta çıktığını, ev sahibinin de tüfekle vurularak ağır yaralandığını gördü. İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücuduna çok sayıda saçma isabet ettiği belirlenen Erdoğan, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen araçlardaki yangın hasara neden oldu. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

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