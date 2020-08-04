MUĞLA Marmaris'te bayram tatilini uzatanlar plajları doldurdu - Son Dakika

Marmaris'te bayram tatilini uzatanlar plajları doldurdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Kurban Bayramı için gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu bugün de devam etti. Bayram tatili için ilçeye gelenlerin yarısı dönerken tatilini uzatanlar ise cennet koylarda ve plajlarda şehrin gürültüsünden uzak denize girip, stres atıyor.

Kurban Bayramı tatili için Marmaris ve ilçelerini tercih eden Anadolu'nun dört bir yanından gelen tatilciler, dün öğlen saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı. Kurban Bayramı arifesi ve süresince büyük bölümü İstanbul plakalı 40 bin aracın giriş yaptığı ilçede, bugün de az da olsa dönen tatilciler oldu. Bayramda ilçeye giriş yapan araçların yüzde 50'si ilçeyi terk etti. Tatilini uzatalar ise Marmaris ilçe merkezi ile kırsal turistik Selimiye, Orhaniye, Turgut, Bozburun, Söğüt, Hisarönü ve Çiftlik mahallesinde, şehrin gürültüsünden uzakta, doğayla iç içe bir ortamda yılın yorgunluğunu atmaya devam ediyor. Termometrelerin 40, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalanlar bayramdan sonra da tatilleri doldurdu. İlçe merkezine 11 kilometre mesafedeki dünyaca ünlü İçmeler, 25 kilometre mesafedeki Orhaniye ve 37 kilometre mesafedeki

Selimiye mahallerindeki plajlar doldu. Köpeği ile denize girenler, çocuklarıyla denizde oynayanlar ve bol bol yüzenler anın keyfini çıkardı. Bazı tatilciler uzandıkları şezlonglarında denizden gelen esintiyle serinleyerek dinlenmeyi tercih ederken kimileri ise bronzlaşmak için sere serpe kumlara uzandı.

Denize girmeyenler ise ağaçların altında portatif sandalyelerinde oturarak manzarayı seyredip, bol bol fotoğraf çekti.

Selimiye mahallesinde 11 odalı bir pansiyon işleten Barış Ünlü, "Bayramın ilk günü sakindi. Bayramın ikinci gününden itibaren

kurbanını kesip gelenlerle birlikte yoğunluk arttı. Günübirlik gelenler yer bulamadı. Bayram sonrası aynı yoğunluk devam ediyor. Turistik kırsal mahallerde şu an yer bulmak çok zor. Bayram sonrası Ağustos 20-25'ine kadar doluluk devam ediyor. Temennimiz tabii ki ticari faaliyetlerin olması ama öncelik sağlık. Bu virüs en düşük seviyelere gelsin, insanlarımız sağlıklı ve tedbirli şekilde eylül sonuna kadar tatillerini yapması en büyük temennimiz" dedi.

DHA muhabirine telefonla açıklama yapan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, "Turistik kırsal mahallerde küçük ölçekli, izole, deniz ile ormanın kucaklaştığı tesislerde bayram tatili yapıldı. Bayram tatilcilerinin yarısı geri dönüş yaptı. Tatil planlamasını bayram tatili sonrasına kadar uzatanlarda deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Ayın 25'ine kadar rezervasyonlar var. Okullar erken açılmaz ise eylül ayına kadar rezervasyon olur" dedi. Marmaris'te yaklaşık 25 bin kişinin tatilini devam ettiği öğrenildi.