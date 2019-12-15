Muğla milas kayıp balıkçının cesedi bulundu - Son Dakika
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Muğla milas kayıp balıkçının cesedi bulundu

6 saat önce

Kayıp balıkçının cesedi bulunduMuğla'nın Milas ilçesinde, balık tutmak için denize açılan, teknesi kıyıyı vuran Mehmet Narlı'nın (67), cesedi bulundu.

Kayıp balıkçının cesedi bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, balık tutmak için denize açılan, teknesi kıyıyı vuran Mehmet Narlı'nın (67), cesedi bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Narlı Milas ilçesine bağlı turistik Güllük Mahallesi'nde, cumartesi günü saat 04.00 sıralarında, balık tutmak için denize açıldı. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Narlı'nın evine dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bölgede yapılan aramada Narlı'nın teknesi kıyıya vurmuş halde bulundu. Bunun üzerine, Sahil Güvenlik'e bağlı arama kurtarma botları, helikopter, balıkçı tekneleri ve profesyonel dalgıçlar; görüş mesafesi 1,5 metreye kadar düşen denizde arama yaptı. Ancak balıkçıya dair herhangi bir iz bulunamadı. Mehmet Narlı için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 1 helikopter, 1 su altı drone'un yanı sıra Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın girişimleriyle Milas Bodrum Su Üreticileri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği tarafından 11 dalgıç ve 1 dalış timi arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Narlı'nın cesedi, teknenin bulunduğu Güllük'ten 2 mil uzaklıkta Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dalgıçlar tarafından karaya vurmuş şekilde bulundu. Olay yerindeki ceset için savcının beklendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yunus Erman DOĞRUYOL/ Milas MUĞLA, (DHA)

Muğla milas kayıp balıkçının cesedi bulundu

Mehmet Narlı, Narlı, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:17 Kaynak: DHA
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