Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca geri itilen dört can salındaki aralarında kadın ve çocukların da olduğu 56 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi Kalemlik Burnu mevkisi açıklarında yakaladı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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