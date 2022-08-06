Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

06.08.2022 17:22
Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca geri itilen dört can salındaki aralarında kadın ve çocukların da olduğu 56 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi Kalemlik Burnu mevkisi açıklarında yakaladı.

Can sallarındaki göçmenler ile 2 şüpheli, Sahil Güvenlik botuyla Datça Limanı'na getirildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.C.E. ve B.T, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı Polis şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakayı ele verdi Polis şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakayı ele verdi
Kaynak: AA

Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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