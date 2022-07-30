Boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

30.07.2022 11:23
Boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu gider borusunda sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu gider borusunda sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Patlangıç Mahallesi 376 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin yağmur suyu gider borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, boruyu dikkatlice keserek yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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