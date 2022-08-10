Sahte dolarla tatil planı suya düştü - Son Dakika
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Sahte dolarla tatil planı suya düştü

10.08.2022 13:41

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yemek yediği restoranda hesabı sahte dolarla ödeyen şahıs, restoran sahibinin dikkati sayesinde yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yemek yediği restoranda hesabı sahte dolarla ödeyen şahıs, restoran sahibinin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kemeraltı Mahallesi Hasan Işık Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir restorana gelerek yemek yiyen G.D., hesabı 50 dolar ile ödeyerek ayrıldı. Kısa bir süre sonra restorana tekrar gelen G.D., paket yaptırarak yine 50 dolar ile ödeme yaptı. Restoran işletmecisine Çorlu'dan geldiğini, gurbetçi olduğunu ve tatil yapmak için ilçede bulunduğunu söyleyen G.D., şortunun cebinden çıkardığı 4 tane 50 doları bozdurmak istedi. Restoran sahibi şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede restorana gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın kimlik bilgilerini inceleyerek üzerini aradı. G.D.'nin üzerindeki şortun içindeki gizli ceplerde 23 adet 50 dolar daha bulundu. Olay yerine çağrılan bilirkişi tarafından dolarların sahte olduğu belirlenince şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. El konulan sahte dolarlar imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından G.D. adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte dolarla tatil planı suya düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte dolarla tatil planı suya düştü - Son Dakika
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