MUĞLA Üniversiteli gencin hedefi geçen yıl başladığı lavanta üretimini artırmak - Son Dakika

Üniversiteli gencin hedefi geçen yıl başladığı lavanta üretimini artırmak

ISPARTA'da gördüğü lavanta bahçelerinden etkilenen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Hüray Önal, yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesinin kırsal Kumköy Mahallesi'nde, geçen yıl başladığı lavanta üretiminde beklediği verimi aldı. Önal, hedefinin üretimi artırmak olduğunu söyledi.

Bodrum'un kırsal Kumköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşamını sürdüren, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki kadın girişimci Hüray Önal bir gezi için gittiği Isparta'da gördüğü lavanta bahçelerinden etkilendi. Kendi kırsal mahallesinde de lavanta üretimi yapıp yapılmayacağını araştıran Önal geçen sene Nisan ayında 200 lavantayı ailesinin bahçesine dikti. Lavantaların tutmasının ardından üretimini arttırmak isteyen Önal, Bodrum Belediyesi'nden destek istedi. Talebi incelenen Önal'a bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, kendisine 500 adet lavanta fidesi hibe etti.

'GENÇLERE ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUM'

Ülke olarak geçirdiğimiz zor günlerde üretimi arttırmak istediğini belirten Hüray Önal, "Projeye başlayalı tam 1 yıl oldu. Neden Kumköy'de lavanta yetiştirmeyelim diye düşündüm ve hayal ettim. Dikim ayı olan nisan yaklaşınca, aniden kararımı verdim. Kendime, 'Neden bu düşündüklerimi gerçekleştirip, bir adım atmıyorum' dedim. Kendi imkanlarımla önce 200 fidan getirdim. Yazın çiçekleri açtı, Buralar mis gibi koktu. Köylünün de ilgisini çekti. Yöredeki gençlerin de ilgisini çekti. Çünkü Bodrum'da bir ilki yapıyorduk. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün verdiği destek de benim için önemliydi. Bizim gibi üreten gençlerin arkasında olunmasını istiyorum. Çünkü bugünün gençleri yarının yöneticileri olacak. Biz şu an küçük adımlarla küçük hayallerle, somut adımlarla ilerliyoruz. Bize el uzatsınlar. Bizde ülke olarak büyük, daha güzel yerlere gelebilelim. Bu vatanın gerçekten bereketli toprakları var ve çok güzel bir iklimi var. Bu vatan biz gençlere emanet edildi. kıymetini bilelim" diye konuştu.