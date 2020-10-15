Muğla Valisi Tavlı, tarihi Kurşunlu Cami'sinde inceleme yaptı - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, restorasyonu devam eden tarihi Kurşunlu Cami'sinde incelemelerde bulundu.

Menteşe ilçe merkezinde kentin simgelerinden Kurşunlu Camisi'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Muğla Valisi Tavlı, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tavlı, yaptığı açıklamada, Muğla'nın çok zengin tarihi ve kültürel geçmişi olduğunu, Kurşunlu Cami'sinin de il merkezinin simgesi haline gelen önemli değerlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Valilik olarak ilin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın aslına uygun bir şekilde restore edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret eden Tavlı, caminin en kısa sürede ibadete açılması için ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Kurşunlu Camisi'nin restorasyonu ile birlikte, caminin bitişinde bulunan ve vatandaşların sosyal ve kültürel amaçlı kullandığı Kurşunlu Meydanı'nın da peyzaj ve çevre düzenleme yapım işi için çalışmalara başlanmıştı.