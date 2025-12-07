Muğlaspor, Batman'ı 2-0 ile Geçti - Son Dakika
Muğlaspor, Batman'ı 2-0 ile Geçti

07.12.2025 15:59
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, Batman Petrolspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Muğlaspor sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Süleyman Bahadır, İsmail Semih İleri, Selim Göksu

Muğlaspor: İsmet, Umut, Sırat, Mustafa (Kadir dk. 83), Mehmet, Mahsun (Okan dk. 76), Cemal Ali, Emre, Abdurrahman, Sedat (Çağrı dk. 85), Yasin

Batman Petrolspor: Yusuf, Ahmet, Cem, Arda, Devran, Emirhan, İshak, Mert, Muhammed (Emir dk. 46), Furkan (Mehmet Berkay dk. 67), Atabey

Goller: Cemal Ali (dk. 33), Sedat (dk. 61) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Mert Örnek (Batman Petrolspor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

