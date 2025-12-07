Muğlaspor, Batman\'ı 2-0 ile Geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Muğlaspor sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Süleyman Bahadır, İsmail Semih İleri, Selim Göksu
Muğlaspor: İsmet, Umut, Sırat, Mustafa (Kadir dk. 83), Mehmet, Mahsun (Okan dk. 76), Cemal Ali, Emre, Abdurrahman, Sedat (Çağrı dk. 85), Yasin
Batman Petrolspor: Yusuf, Ahmet, Cem, Arda, Devran, Emirhan, İshak, Mert, Muhammed (Emir dk. 46), Furkan (Mehmet Berkay dk. 67), Atabey
Goller: Cemal Ali (dk. 33), Sedat (dk. 61) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Mert Örnek (Batman Petrolspor) - MUĞLA
