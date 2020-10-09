Muhammed Rıza Şeceryan: İran'ı ölümüyle yasa boğan müzisyen - Son Dakika
BBC

Muhammed Rıza Şeceryan: İran'ı ölümüyle yasa boğan müzisyen

09.10.2020 17:02
Muhammed Rıza Şeceryan: İran'ı ölümüyle yasa boğan müzisyen, System.String[]

Klasik İran müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Muhammed Rıza Şeceryan 80 yaşında hayatını kaybetti.

Klasik İran müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Muhammed Rıza Şeceryan 80 yaşında hayatını kaybetti.

Muhammed Rıza Şeceryan'ın bir süredir tedavi gördüğü böbrek kanserine bağlı komplikasyonlar sonucu Perşembe gecesi öldüğü açıklandı.

Şeceryan'ın ölümü İranlılar arasında büyük üzüntü yarattı.

İran asıllı Amerikalı müzisyen Farid Şafinuri, Instagram mesajında "Bülbülümüz başka bir ağaca uçtu" dedi.





Hastane önünde yüzlerce kişi toplandı

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina önlemlerine rağmen, Şeceryan'ın hafta başında Tahran'da getirildiği Cem Hastanesi'nin önünde nöbet tutan yüzlerce kişi ölüm haberini, Şeceryan'ın oğlu Hümayun Şeceryan'dan aldı.

Ellerindeki mumlarla Şeçeryan'ın şarkılarını söyleyen kalabalık bir ara "Diktatöre ölüm" sloganları atınca Hümayun Şeceryan tarafından susturuldu.

İran yönetimini açıkça eleştiren Şeçeryan'ın 2009'daki başkanlık seçimleri öncesinde "Diktatöre ölüm" dediği bir video kaydı yayımlanmıştı.

Rejim muhalifi olmasına rağmen 1979 devrimi sonrasında şarkı söylemesine izin verilen az sayıdaki sanatçıdan biri olan Şeceryan'ın son 10 yıldır konser düzenlemesi yasaktı.





Firdevsi'nin yanına gömülecek

Şeçeryan için bugün Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Törene kültürel ve sanatsal çalışmaların denetiminden sorumlu olan Rehberlik Bakanı da katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Şeceryan'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Tahran'daki törenden sonra Şeceryan'ın cenazesi Meşhed'e götürüldü. Şeçeryan'ın ünlü şair Firdevsi'nin anıt mezarında toprağa verileceği açıklandı.

Fars müziğinin "büyük üstadı" olarak anılan Şeceryan Klasik İran Müziği'nin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

1940'a Meşhed'de doğan Şeceryan, 5 yaşında babasıyla birlikte şarkı söylemeye başladı ve 12 yaşında geleneksel müzik çalışmalarına yöneldi.

19 yaşında Horasan Radyosu'nda şarkı söylemeye başlayan Şeceryan'a 1999'da Unesco Picasso Madalyası verildi.

Şarkıcı, 2014'te Fransa'dan şövalye nişanı, 2019'da da müzik mirasına katkılarından dolayı Ağa Han Ödülü'nü aldı.

Muhammed Rıza Şeceryan: İran'ı ölümüyle yasa boğan müzisyen

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Son Dakika Dünya Muhammed Rıza Şeceryan: İran'ı ölümüyle yasa boğan müzisyen - Son Dakika Dünya

BBC
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