Muhasebecinin bankadan çekip araca koyduğu 820 bin lira böyle çalındı - Son Dakika

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Muhasebecinin bankadan çekip araca koyduğu 820 bin lira böyle çalındı

Hafif ticari araçtaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

ADANA Adana'da bir firmanın muhasebecisinin bankadan çekip hafif ticari araca koyduğu 820 bin lira para çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi ATİKOP Toptancılar Sitesi'nde geçen 31 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, plastik firması sahibi Ali Başak muhasebecisi E.P.'yi sitede bulunan bir bankadan 820 bin lira para çekmesi için gönderdi.

Bankaya giden E.P., parayı çekip 01 HP 286 plakalı şirkete ait hafif ticari aracın ön koltuğuna koydu. Bu sırada E.P., parada bir miktar eksik olduğunu fark edip tekrar bankaya girdi. E.P.'yi takip eden kimliği belirsiz kişilerde aracın yanına yaklaşıp iddiaya göre kilitli olmayan aracın şoför kapısını açıp yolcu koltuğunda bulunan 820 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Bankadan dönünce parayı araçta göremeyen E.P. durumu önce polis ekiplerine ardından işvereni Ali Başak'a bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bankanın güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin kullandığı aracı ve plakasını belirleyip parmak izi araştırması yaptı.

Sahte plakalı 2 araç kullanmışlar

Ekipler yaptıkları ilk incelemede hırsızlık şüphelisi şahısların kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu, sahte plakalı aracı almaya geldikleri yere de sahte plakalı araçla geldiklerini tespit etti. Polis ekiplerinin hırsızlık şüphelisi şahısları arama çalışması sürerken Ali Başak, hırsızların biran önce bulunmasını istedi.

"Muhasebecimi takip etmişler"

İş adamı Ali Başak, "Yıllardır yanımda çalışan muhasebecimi bankaya para çekmesi için gönderdim. Muhasebecim bankadan parayı çekip arabaya koyuyor. Ardından da paranın bir miktar eksik olduğunu fark edip parayı arabada bırakıp geri bankaya dönüyor. Muhasebecim bankaya döndüğünde ise onu takip eden kişiler beyaz bir arabayla yaklaşıp aracın içerisindeki parayı alıp kaçıyorlar" diye konuştu.

Olayı gerçekleştiren şahısların sahte plaka kullandığını da belirten Başak, "820 bin liramız çalındı. Kaybımız çok büyük. Biran önce hırsızların bulunmasını istiyoruz" dedi.