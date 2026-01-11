Mühendis Tek-Sen'in Yeni Başkanı Emrah Atak

(ANKARA) - Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu'nun Genel Kurul'unda Emrah Atak yeni genel başkan seçildi. Seçimden sonra konuşan Atak, "Bu ülkenin altyapısını kuran insanların sesi, artık fısıltı olmayacak. Refah payı talebimiz güçlüdür ve bu konuda geri adım atmayacağız. Çünkü biz sadece bugünü değil, yarını da savunuyoruz" dedi.

Kamu kurumlarındaki mühendis, mimar, şehir plancı ve teknik hizmet personelinin örgütlü bulunduğu, Mühendis, Teknik Hizmetler ve Diğer Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Mühendis Tek-Sen) Ankara'da ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan konfederasyonunun Kurucu Genel Başkanı Başak Komar, sendikal mücadelenin sadece tazminat kalemi ve bir düzenleme maddesi olmadığını, insanın emeğine sahip çıkması ve adaletin kurumsal hali olduğunu ifade etti.

Komar, "Bizler farklı kurumlarda, farklı sahalarda, farklı disiplinlerde çalışsak da aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı sorumluluğu taşıyoruz, aynı riskleri alıyoruz, benzer haksızlıklarla yüzleşiyoruz. ve o yüzden aynı sözü söylüyoruz: Eşit işe eşit ücret. Adil çalışma koşulları. Mesleki saygınlık. Güvenceli gelecek. TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verilerine göre, 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 18,6 oranında zam yapılacağı ifade edildi. Ancak bugün pazar filesi, kira, ulaşım, eğitim, enerji giderleri ortadayken; bu artışın birçok aile için nefes aldırmaktan uzak olduğunu görüyoruz" dedi.

Komar'ın konuşmasının ardından Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda Genel Başkanlığa Emrah Atak seçildi. Tanju Kandaz'ın Genel Sekreter olduğu yönetim kurulu asil üye listesi şöyle:

"Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Aktaş, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fırat Alabay, Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Başak Komar, Toplu Sözleşmeler ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Yuşa Ekici, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aşkın Çelik, Hukuk İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kemal Ural."

Yeni Genel Başkan Emrah Atak, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Bugün kamu kurumlarında yaklaşık 100 bin mühendis, mimar ve şehir plancısı, teknik hizmetler sınıfı ile yaklaşık 350 bin emekçi aynı sorunlarla, aynı adaletsizliklerle karşı karşıyadır. Biz bu tabloyu değiştirmek için yola çıktık. ve bu dönem şunu açıkça söylüyoruz. Daha görünür, daha etkili, daha kararlı bir Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu geliyor. Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı dört ana eksende yürüteceğiz. Birincisi, bürokrasi ve karar vericilerle doğrudan temas. İkincisi, Meclis ve milletvekilleriyle güçlü temas. Üçüncüsü ise örgütlenme ve saha çalışmaları. Dördüncüsü de medyada ve kamuoyunda görünürlük. Şunu çok net söylüyorum, bu ülkenin altyapısını kuran insanların sesi, artık fısıltı olmayacak. Refah payı talebimiz güçlüdür ve bu konuda geri adım atmayacağız. Çünkü biz sadece bugünü değil, yarını da savunuyoruz. Ben bu görevi; bir unvan olarak değil, bir emanet olarak görüyorum. Bu emaneti, sizlere mahcup olmadan, teknik emeğin onurunu büyüterek taşıyacağımıza söz veriyorum."