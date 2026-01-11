Mühendis Tek-Sen'in Yeni Başkanı Emrah Atak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mühendis Tek-Sen'in Yeni Başkanı Emrah Atak

11.01.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emrah Atak, Mühendis Tek-Sen Genel Kurulu'nda başkan seçildi. Refah payı talepleri vurgulandı.

(ANKARA) - Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu'nun Genel Kurul'unda Emrah Atak yeni genel başkan seçildi. Seçimden sonra konuşan Atak, "Bu ülkenin altyapısını kuran insanların sesi, artık fısıltı olmayacak. Refah payı talebimiz güçlüdür ve bu konuda geri adım atmayacağız. Çünkü biz sadece bugünü değil, yarını da savunuyoruz" dedi.

Kamu kurumlarındaki mühendis, mimar, şehir plancı ve teknik hizmet personelinin örgütlü bulunduğu, Mühendis, Teknik Hizmetler ve Diğer Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Mühendis Tek-Sen) Ankara'da ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan konfederasyonunun Kurucu Genel Başkanı Başak Komar, sendikal mücadelenin sadece tazminat kalemi ve bir düzenleme maddesi olmadığını, insanın emeğine sahip çıkması ve adaletin kurumsal hali olduğunu ifade etti.

Komar, "Bizler farklı kurumlarda, farklı sahalarda, farklı disiplinlerde çalışsak da aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı sorumluluğu taşıyoruz, aynı riskleri alıyoruz, benzer haksızlıklarla yüzleşiyoruz. ve o yüzden aynı sözü söylüyoruz: Eşit işe eşit ücret. Adil çalışma koşulları. Mesleki saygınlık. Güvenceli gelecek. TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verilerine göre, 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 18,6 oranında zam yapılacağı ifade edildi. Ancak bugün pazar filesi, kira, ulaşım, eğitim, enerji giderleri ortadayken; bu artışın birçok aile için nefes aldırmaktan uzak olduğunu görüyoruz" dedi.

Komar'ın konuşmasının ardından Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda Genel Başkanlığa Emrah Atak seçildi. Tanju Kandaz'ın Genel Sekreter olduğu yönetim kurulu asil üye listesi şöyle:

"Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Aktaş, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fırat Alabay, Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Başak Komar, Toplu Sözleşmeler ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Yuşa Ekici, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aşkın Çelik, Hukuk İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kemal Ural."

"Refah payı talebimiz güçlüdür ve bu konuda geri adım atmayacağız"

Yeni Genel Başkan Emrah Atak, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Bugün kamu kurumlarında yaklaşık 100 bin mühendis, mimar ve şehir plancısı, teknik hizmetler sınıfı ile yaklaşık 350 bin emekçi aynı sorunlarla, aynı adaletsizliklerle karşı karşıyadır. Biz bu tabloyu değiştirmek için yola çıktık. ve bu dönem şunu açıkça söylüyoruz. Daha görünür, daha etkili, daha kararlı bir Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu geliyor. Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı dört ana eksende yürüteceğiz. Birincisi, bürokrasi ve karar vericilerle doğrudan temas. İkincisi, Meclis ve milletvekilleriyle güçlü temas. Üçüncüsü ise örgütlenme ve saha çalışmaları. Dördüncüsü de medyada ve kamuoyunda görünürlük. Şunu çok net söylüyorum, bu ülkenin altyapısını kuran insanların sesi, artık fısıltı olmayacak. Refah payı talebimiz güçlüdür ve bu konuda geri adım atmayacağız. Çünkü biz sadece bugünü değil, yarını da savunuyoruz. Ben bu görevi; bir unvan olarak değil, bir emanet olarak görüyorum. Bu emaneti, sizlere mahcup olmadan, teknik emeğin onurunu büyüterek taşıyacağımıza söz veriyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Refah, Emrah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mühendis Tek-Sen'in Yeni Başkanı Emrah Atak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 13:52:11. #7.11#
SON DAKİKA: Mühendis Tek-Sen'in Yeni Başkanı Emrah Atak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.