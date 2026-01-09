Muhtaç Aylığına Zam

Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) muhtaç durumdaki yetimler ile yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen muhtaç aylığı tutarı artırıldı.

VGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7 bin 326 lira 40 kuruş olan muhtaç aylığının 9 bin 89 lira 11 kuruşa yükseltildiği bildirildi.

Paylaşımda, "Asırlardır yaşatılan vakıf anlayışımız doğrultusunda, ihtiyaç sahiplerine uzanan destek elimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.