Muhtar Hülya Oğuz İddialara Yanıt Verdi
Muhtar Hülya Oğuz İddialara Yanıt Verdi

Muhtar Hülya Oğuz İddialara Yanıt Verdi
15.01.2026 16:42
Bahçelievler Muhtarı Hülya Oğuz, aile hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak yasal süreç başlatacağını açıkladı.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hülya Oğuz, kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialar hakkında konuştu. Oğuz, "Şahsıma ve aileme yönelik bu ithamları sadece kişisel bir saldırı olarak değil, toplumsal güvene yönelik bir saldırı olarak görüyorum. Bahsi geçen kişi hiçbir şekilde benim eşim değil, kızım değil. Şahsım ve ailem hakkında ortaya atılan bu iddiaları destekleyen tek bir yargı kararı, tek bir resmi belge, tek bir somut belge bulunmamaktadır" dedi.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hülya Oğuz, "CHP'nin Arka Bahçesi KİPTAŞ Evleri", "Çalışmadan Yatan Maaşlar", "Oy Karşılığı Alınan Evler" başlıklı haberde "İmamoğlu suç örgütü" davası kapsamında iddianamede yer alan Adem Soytekin'in Bahçelievler muhtarının eşi ve kızının 1,5 yıl süreyle SGK'lı gösterildiği iddialarına yanıt verdi. Muhtarlık binasında basın toplantısı düzenleyen Oğuz'a diğer mahalle muhtarları da destek verdi.

"Hiçbir somut delile dayanmayan iddialar ortaya atılmıştır"

Kendisi hakkındaki iddialar hakkında konuşan Oğuz, "Hayatım boyunca olduğu gibi görev yaptığım süre boyunca da hukukun. emeğin ve alın terinin dışında hiçbir yolun parçası olmadım. Son günlerde İmamoğlu suç örgütü davası kapsamında tarafıma yönelik olarak CHP'nin arka bahçesi, KİPTAŞ evleri, çalışmadan yatan maaşlar, oy karşılığı alınan evler gibi başlıklar altında hiçbir somut delile dayanmayan iddialar ortaya atılmıştır Söz konusu haberlerde, iddianamelerde yer alan bir şahsın beyanları esas alınarak eşim ve kızımın 1 buçuk yıl süreyle SGK'lı gösterildiği yönünde tamamen iftiraya dayalı iddialara yer verilmiştir. Altını özellikle çiziyorum; bu iddialar varsayımdan ibarettir, gerçeği yansıtmamaktadır ve tarafımızca kesin bir dille reddedilmektedir" dedi.

"Tüm yasal süreçleri başlatacağımı buradan ilan ediyorum"

Kendisi ve ailesi hakkındaki iddialar nedeniyle hukuk yoluna başvuracağını dile getiren Oğuz, "Bir iddia ancak belgeyle, kanıtla, hukuki anlamla dayanak kazanır. Şahsım ve ailem hakkında ortaya atılan bu iddiaları destekleyen tek bir yargı kararı, tek bir resmi belge, tek bir somut belge bulunmamaktadır. Görevini halkın oyuyla ve güveniyle sürdüren bir mahalle muhtarı olarak şahsıma ve aileme yönelik bu ithamları yalnızca kişisel bir saldırı olarak değil, aynı zamanda kamusal bir göreve ve toplumsal güvene yönelik bir saldırı olarak görüyorum. Şahsıma ve aileme yönelik bu yayınlarla ilgili tüm yasal süreçleri başlatacağımı, sonuna kadar takip edeceğimi buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bahsi geçen başka bir muhtar olması lazım"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hülya Oğuz, iddianamede yer alan Adem Soytekin'in şirketinde eşinin ve kızının SGK'lı olarak gözüktüğü iddialarına ilişkin, "Eşim ve kızım onun şirketinde SGK'lı olarak görünmüyor. Bahsi geçen başka bir muhtar olması lazım. Ben de zaten SGK'lı görünüyorsam bu kişinin mutlaka kimlik numarası vardır, TC numarası vardır. Bu numaranın açıklanması, isimlerinin, eşinin ve kızının isimlerinin, soy isimlerinin açıklanması hepimizi bu zan altından kurtaracaktır. Bahsi geçen kişi hiçbir şekilde benim eşim değil, kızım değil. Ben de en az sizler kadar merak ediyorum. Hangi muhtarın eşi ve kızı bu anlamda SGK'lı yapılmış ve ödenek sunuluyor, inşallah en kısa zamanda hep birlikte öğreniriz" dedi.

"Büyükşehirden aldığımız destek fatura desteği ve eşya yardımıdır, başka bir şeyimiz yoktur"

Muhtar Hülya Oğuz'a desteğini belirten Çobançeşme Mahallesi Muhtarı İrfan Günler, "Muhtarımızın dediklerine aynen katılıyorum. Aldığım bir destek yoktur. Büyükşehirden aldığımız destek fatura desteği ve eşya yardımıdır, başka bir şeyimiz yoktur" dedi.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Özhan ise, "Burada Hülya Hanım'dan emin olduğumuz için destek olmaya geldik. İddianamede Bahçelievler muhtarı yazdığı için mahalle ayırmamış. Burada mahalle, ilçemizin ismini taşıyan bir mahalle olduğu için otomatikmen genelde Hülya Hanım hedefe konuldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Bahçelievler, Politika

Son Dakika Politika Muhtar Hülya Oğuz İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Muhtar Hülya Oğuz İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika
