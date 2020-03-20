Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek - Son Dakika

Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek

6 saat önce

Sanatçı Murat Kekilli, bu akşam sosyal medya hesabından müzik dinletisi sunacak.

Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek, System.String[]

Sanatçı Murat Kekilli, bu akşam sosyal medya hesabından müzik dinletisi sunacak.

Kekilli sevilen şarkılarını, saat 23.00'te Instagram hesabından yapacağı canlı yayınla özellikle sağlık çalışanları için seslendirecek.

Yayını yine sosyal medya hesabından duyuran Kekilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin kendisini izole etmesi gerektiğini söyledi.

Kekilli, Türkiye'deki durumun diğer ülkelere göre iyi olduğunu, alınan kararlara uyulduğu takdirde bu pozitif durumun devam edebileceğini dile getirdi.

Bugünlerde moral ve motivasyonun da çok önemli olduğunu aktaran sanatçı, bu gece bütün eserleri ve alkışları, en riskli alanda çalışan sağlıkçılara armağan edeceğini belirtti.

Kekilli, takipçilerinin ve sağlık çalışanlarının evine "dijital misafir" olacaklarını, yayının da yarı söyleşi yarı konser tadında ilerleyeceğini anlattı.

Sağlık çalışanlarına moral-motivasyon

Herkesin mecburen evlerine kapandığına işaret eden Kekilli, "Doktorlarımıza kulak veriyoruz, 'Evlerinizden çıkmayın.' diyorlar. Çok tehlikeli olduğu konusunda zaten bütün dünya hemfikir. Kasıp kavuruyor her tarafı. Doğru olan da bu zaten. Yalnız doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanları şu anda gece gündüz çalışıyor. İnanılmaz zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye gayret ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanları için yaptığı "üst üste 3 gün alkış" çağrısının çok yerinde olduğunu vurgulayan Kekilli, şunları kaydetti:

"Onların moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutması gerekiyor ve burada bize de görev düşüyor. Onların moralini en üst seviyede tutmamız gerekiyor ki sağlıklı hizmet verebilsin. Dayanışma olması gerekiyor. Bu vesileyle aklımıza böyle bir şey geldi. Biz de onlarla dayanışma içerisinde olmak istedik."

Murat Kekilli, bu süreçte bütün konserlerini iptal ettiğini, hiçbir şeyin insan sağlığından daha önemli olmadığını sözlerine ekledi.

Murat Kekilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi         
11:10
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi         
10:46
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor         
09:06
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı         
08:34
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:51:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]