Muş İl Başkanı \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emre, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğraflarını seçen Emre, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karelerini tercih etti.

Emre, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Yarışmada birbirinden güzel ve anlamlı karelerin olduğunu ifade eden Emre, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri', bir yılın ruhunu doğadan hayata, gündelik anlardan küresel meselelere kadar güçlü karelerle yansıtıyor. Bu seçkide özellikle Filistin'i anlatan fotoğraflar, yaşanan zulmü hiçbir yoruma gerek bırakmadan ortaya koyuyor. Anadolu Ajansı bu çalışmasıyla yalnızca anları değil, tarihe düşülen açık ve net bir kaydı ortaya koyuyor. Yarışmayı düzenleyen Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Ayrıca fotoğrafları çeken muhabirleri kutluyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.