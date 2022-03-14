Muş'ta "Adım Adım 2023 Türk Gençlik Şöleni" düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta "Adım Adım 2023 Türk Gençlik Şöleni" düzenlendi

14.03.2022 13:09
Muş'ta "Adım Adım 2023 Türk Gençlik Şöleni" düzenlendi

Ülkü Ocakları Muş İl Başkanlığınca, "Adım Adım 2023 Türk Gençlik Şöleni" düzenlendi.

Ülkü Ocakları Muş İl Başkanlığınca, "Adım Adım 2023 Türk Gençlik Şöleni" düzenlendi.

Kentteki spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Doç. Dr. Cengiz Taşkıran, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Muş'ta da aynı şevk, aynı heyecan ve coşkuyla '2023 lider ülke Türkiye' idealini gerçekleştireceklerini söyledi.

Ardından sahne alan sanatçılar Osman Öztunç ve Ahmet Şafak, seslendirdikleri türkülerle katılımcılara güzel anlar yaşattı.

"Adım Adım 2023 Türk Gençlik Şöleni"ne MHP il ve ilçe teşkilatları, Bitlis, Ahlat ve Adilcevaz Ülkü Ocakları başkanları ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
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Çavuşoğlu: 'Gelecekle ilgili hedefler koymak lazım. Hedef koyduğunuz zaman mutlaka ulaşırsınız' Çavuşoğlu: 'Gelecekle ilgili hedefler koymak lazım. Hedef koyduğunuz zaman mutlaka ulaşırsınız'

Ülkü Ocakları, gençlik, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Adım Adım 2023 Türk Gençlik Şöleni' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta "Adım Adım 2023 Türk Gençlik Şöleni" düzenlendi - Son Dakika
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