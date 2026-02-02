Muş'ta Kadınlar Terzilik Öğreniyor - Son Dakika
Muş'ta Kadınlar Terzilik Öğreniyor

02.02.2026 15:23
Halk Eğitimi Merkezi'nde terzilik kursu alan kadınlar, el becerilerini geliştirerek üretkenlik kazanıyor.

Muş'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılan kadınlar, terzilikte el becerilerini geliştiriyor.

Kursa kayıt yaptıran kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları eğitimle terziliğin inceliklerini öğreniyor.

Usta öğretici Haskız Köse, 50 kursiyerin katıldığı terzilik kursunda kadınların el becerilerini geliştirdiğini söyledi.

Kursun amacının kadınların hem evlerinde hem de günlük hayatlarında işlerini kolaylaştırmak ve üretkenliklerini artırmak olduğunu belirten Köse, şunları kaydetti:

"Eğitimden sonra belgelerini alıp isteyen bu işi yapar, isteyen usta öğretici olabilir, isteyen de kendi özel dikiş atölyesini açabilir. Kursiyerler, aldıkları eğitim sayesinde geri dönüşümden yeni ürünler yapmayı öğrenirken, aynı zamanda hem kendi hem de anne ve çocuklarının kıyafetlerini dikme becerisi kazanıyor. Kurs sonunda, dikiş makinesi kullanımından profesyonel tekniklere kadar birçok alanda yetkin hale geliyorlar."

Kursiyerlerden Hivda Yıldız ise 4 aydır kursa geldiğini ifade ederek, "İlk etapta 61 yaşındaki anneme elbise diktim. Şu an daha işlemleri bitmedi. Bittiğinde de inşallah anneme giydiririm. Ona sürpriz yapmak istiyorum. Umarım beğenir. Kurs sayesinde hayalim gerçekleşeçek." dedi.

Miyesser Kök de kursta terzliği öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

