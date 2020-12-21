Muş'ta yol kontrolü yapan polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Muş'ta yol kontrolü yapan polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2020 16:15
Muş'ta yol kontrolü yapan polisler, AA'nın

Muş'ta yol uygulama noktalarında görev yapan polis ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muş'ta yol uygulama noktalarında görev yapan polis ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muş- Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında görevli polisler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Muş Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinan Berker, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası "fotoğraflarına oy verdi.

Polislerden Hanifi Öpaydın da haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

"Fotoğraflara baktığımızda 2020'nın özeti gibi duruyor"

Komiser Yardımcısı Berker, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birbirinden başarılı karelerin yer aldığını belirterek, "Çok emek harcanarak çekilen fotoğraflar. Haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf beğendik. Fotoğraflara baktığımızda 2020'nın özeti gibi duruyor. 2020'de yaşananların objektiflere yansımış hali. En beğendiğimiz fotoğraf, polislerin iftarının çekildiği kare oldu." diye konuştu.

Polis memuru Öpaydın ise "Anadolu Ajansının oylamasına katıldık. Çeşitli kategorilerde yer alan fotoğrafları inceledik. Hayatın olağan akışı içinde çekilen bir fotoğrafın bir çok şeyi yansıttığını görerek bu oylamaya katıldık. Gerçekten güzel fotoğraflar. Fotoğrafları çekenlerin emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Muhammed Said, Koronavirüs, Polis, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta yol kontrolü yapan polisler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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