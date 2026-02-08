Müsavat Dervişoğlu'ndan Başsağlığı - Son Dakika
Müsavat Dervişoğlu'ndan Başsağlığı

08.02.2026 23:50
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, saldırıda hayatını kaybeden polis için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da araç muayene istasyonunda uğradığı saldırının ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 2 Şubat'ta aracını götürdüğü TÜVTÜRK muayene istasyonunda çalışanlarla yaşadığı kavganın ardından hastanede hayatını kaybeden 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin'in ailesine başsağlığı diledi. Dervişoğlu, "Ankara'da araç muayene istasyonunda uğradığı saldırının ardından hayatını kaybeden polis memurumuz Melih Okan Keskin'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

