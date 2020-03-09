MÜSİAD Stuttgart ticaret heyeti İzmir'de

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) Stuttgart Başkanı Duran Tok ve beraberindeki 10 işadamından oluşan heyet, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ticaret zirvesi programında İzmir'de bir araya geldi.



Kaya İzmir Termal Oteli'nde düzenlenen tanışma, üyeler arasında ticari faaliyetlerinin genişletilmesi ve ortak projeler konusunda görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda B2B görüşmeleri ile İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Sencer Özen tarafından İzmir'de yatırım fırsatları sunumu yapıldı.



Gurbetteki MÜSİAD teşkilatımız kıymetlilerimizdir



Toplantıda konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, erdem, ahlak ve güven temelinde yükselen bir iş dünyası tasavvuruyla MÜSİAD'ın çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle bu yolculuğuna devam ettiklerini belirtti. MÜSİAD'ın modern ahilik teşkilatı olduğunu vurgulayan Saygılı, manevi değerleri olan ve ülkesinin geleceğini düşünen on iki güzel insanla beraber MÜSİAD'ın kurulduğunu anlatarak şunları ifade etti: "MÜSİAD üyeleri olarak bizler bir davanın bir sevdanın yoluna baş koyduk. Karınca misali de olsa kazandığımız helal kazançlarla helal dairede hem etrafımıza faydalı olmanın hem de bu vatanın sancağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırmanın sevdalısı serhat erleriyiz. Bu neferlik anlayışımızı da en güzel idrak eden gurbetteki MÜSİAD teşkilatlarımızdır. Onlar bizim mihenk taşlarımız, kıymetlilerimizdir. Bu anlamda değerli MÜSİAD Stuttgart Başkanımız Duran Tok'u ve ticaret heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. İnşallah bu görüşme ve ziyaretlerle MÜSİAD Stuttgart ticaret heyetimiz ile güzel projelere imza atmış olacağız" dedi.



MÜSİAD Stuttgart Başkanı Duran Tok ise yaptığı konuşmada, davetlerinden dolayı İzmir Şubesine teşekkür ederek şunları söyledi: "MÜSİAD çatısı altında herkes ne yaptığını veya nasıl yapması gerektiğini çok iyi öğreniyor. Eğer bizim gayemiz helal rızıksa burada birlikte ticari olarak bunu konuşup daha iyi olmamız için çalışacağız. Dünya pazarına Çin hükmediyordu ve hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir virüsten dolayı şu anda kapısını, penceresini kapatmış bir şekilde bekliyor. O yüzden 'sefer bizden, zafer Allah'tan' dedik yola çıktık, buradayız ve sizinle beraber olmaktan dolayı mutluyuz. İzmir'de gerçekleştireceğimiz ziyaretle ticari ilişkilerimizi geliştirmek üzere buradayız. Bu ziyaret ve görüşmeler ile karşılıklı ticari ilişkilerimizi arttırmak ve işbirliği içerisinde olmak bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir" dedi.



Avrupa'da iş yapmak isteyenlerin beklentileri çok yüksek



MÜSİAD Avrupa ve Stuttgart Şubesini faaliyetlerinden bahseden Duran Tok, "MÜSİAD'ın Avrupa'da mevcut 25 şubesi, Almanya'da ise 9 şubesi var. Eyaletler arasında ikinci en büyük ekonomiye sahip olan Baden-Württemberg eyaletinden geliyoruz. 515 milyar civarında bütçesi var. Dünya çapında global şirketlerin %70'e yakını burada. Avrupa'da en çok AR-GE yapılan eyaletten geliyoruz. Buradan bir şirketimiz Avrupa'ya gelip Stuttgart bölgesinde iş yapacağım dediği zaman standartları ve beklentileri çok yüksekte oluyor" dedi.



Toplantı sonunda da Stuttgart'tan gelen heyet kendilerine ayrılan masalarda İzmir'li iş insanları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. - İZMİR