Mustafa dede "2'nci aşkım" dediği klarnetine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa dede '2'nci aşkım' dediği klarnetine kavuştu - Son Dakika

Mustafa dede "2'nci aşkım" dediği klarnetine kavuştu

6 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan ve alzaymır hastası eşine duyduğu aşkla haber ve belgesellere konu olan Mustafa Turgutoğlu'na, askerdeyken çalmayı öğrendiği ancak daha sonra imkansızlıklar nedeniyle satın alamadığı klarnet hediye edildi.

Mustafa dede

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan ve alzaymır hastası eşine duyduğu aşkla haber ve belgesellere konu olan Mustafa Turgutoğlu'na, askerdeyken çalmayı öğrendiği ancak daha sonra imkansızlıklar nedeniyle satın alamadığı klarnet hediye edildi.

Sırhoca köyünde alzaymır hastası eşi 79 yaşındaki Havva Turgutoğlu'na adeta gözü gibi bakan ve onu "Allah'ın emaneti" olarak gören 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu, Anadolu Ajansında (AA) yayımlanan haberin ardından birçok haber ve belgesele konu oldu.

Tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Turgutoğlu çifti, 7'den 70'e pek çok kişiyi evinde ağırladı ve hayat hikayelerini onlarla paylaştı.

Bir ziyaret sırasında konuyu öğrenen Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörlüğü ekipleri, Turgutoğlu'nun 1956'da yaptığı askerlik sırasında 2 yıl bando takımında görev yaptığını, daha sonra imkansızlıklar nedeniyle "2'nci aşkım" dediği klarnetten uzak kaldığını Belediye Başkanı Semih Şahin'e bildirdi.

Şahin de sanatçı Hüsnü Şenlendirici ile katıldığı Bilecik Sanat Akademisi Klarnet Odası açılış töreninde, özel olarak hazırlanan klarneti Mustafa Turgutoğlu'na hediye etti.

Yapılan sürpriz karşısında heyecanlanan Turgutoğlu, Şahin ve Şenlendirici'ye teşekkür ederek, klarnetiyle bir şarkıyı seslendirdi.

Mustafa Turgutoğlu, AA muhabirine, koyun keçi sürüsü ile klarnet sesini dinlemeyi çok sevdiğini anlattı.

Bu sürprizden büyük mutluluk duyduğunu belirten Turgutoğlu, "Annemden yeni doğmuş gibi sevinçliyim. Çok sağ olsunlar, var olsunlar bunu bana hediye ettiler. Allah'a çok şükür. Merkep ölür semeri kalır, insan ölür hatırası kalır. Öldükleri vakit onların hatıraları, onları hatıraları ile nesilden nesile götürür. Ben böyle bir hediye beklemiyordum, arkadaşlar bana hediye getirdiler, beni yücelttiler. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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