Son Dakika Haberleri: Mustafa Esgin'den Yılın İlk Bebeğine Altın

Mustafa Esgin'den Yılın İlk Bebeğine Altın

22 dakika önce

Bursa'da yılın ilk bebeğini ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, aileyi tebrik ederek minik çocuğa altın taktı.

Mustafa Esgin'den Yılın İlk Bebeğine Altın, System.String[]
Bursa'da yılın ilk bebeğini ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, aileyi tebrik ederek minik çocuğa altın taktı.

Yeni yılın ilk bebeğini tebrik etmek için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Mustafa Esgin, yeni yılın ilk saatlerinde saat 00: 01 dünyaya gözlerini açan Arvasi ailesinin bebekleri Asel Ikra'yı ziyaret ederek altın hediye etti. Ailenin yeni yılını kutlayan Esgin, yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi. Daha sonra hastanenin acil bölümüne inen Mustafa Esgin, burada yatan hastaların da yeni yılını kutlayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vekil Mustafa Esgin, daha sonra Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Milletvekili, Bursa, Mustafa Esgin, Politika
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