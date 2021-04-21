Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve 6 yıl önce erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'nın öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Çalışkan hazır bulunurken, tekerlekli sandalyeyle Mutlu, annesi Hanım, ablası Songül Kaya ve tarafların avukatları katıldı.

Söz konusu olaya ilişkin savunma yapan sanık Çalışkan, Dilek Kaya ile sevgili olduklarını ve olay gecesi evine yemek için gittiğini ileri sürdü.

Dilek ile o gece film izledikten sonra kıskançlık yüzenden tartışmaya başladıklarını iddia eden Çalışkan, ifadesinde şunları kaydetti:

"Bana küfür etmeye başladı. Önceden sosyal medya hesabıma bakıyordu. Sinir krizi geçirdi. Sesler yükselince 'binadaki sakinlerden biri şikayet eder' diye sakinleşmesini bekledim. Dilek mutfağa doğru gitti ve bana bardak fırlattı. Bana ve kendisine zarar vermemesi için tabancamı yanıma almak istedim. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Başta kendimi vurdum sandım. Ayaklarım kan oldu. Yere düştük ikimizde. Alkol almıştık. Etraf kan oldu. Bir dakika karşısında oturdum. Gözlerimi kapattım açtım 'gerçek olamaz' dedim. Dilek'in vurulduğunu anlayınca sonra kendime ateş ettim. Bayılmışım yerden kalktığım anı hatırlıyorum. Ayıldığımda Dilek yerdeydi. Kafamdan kan aktığını hissettim. Başka bir şey hatırlamıyorum. Ateş ettiğim silah asker olduğum için kullandığım silahımdır. 13-14 ay beraberliğimiz vardı. Tartıştığımız oluyordu, ilk kez bu kadar sinirli olduğunu görmüştüm. Silahın tetik emniyetini kapatmayı unutmuşum. Olay yerinde neden 4 kovan olduğunu hatırlamıyorum."

"Bende daha önce erkek şiddetine ve tekerlekli sandalyeye maruz kaldım"

Duruşmaya katılma talebi bulunan Mutlu Kaya ise "Bende daha önce erkek şiddetine ve tekerlekli sandalyeye maruz kaldım. Ablam ölmeden birkaç hafta önce telefon konuşmasına şahit oldum. Sanığın ona şiddet uyguladığını ve onu ölümle tehdit edildiğini duymuştum. 3-4 ay önce sevgili olduklarını duymuştum. Son zamanlarda morali bozuktu ve sürekli ağlıyordu. Bazen bizde bazen de kendi evinde kalıyordu. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Anne Hanım ve maktulün ablası Songül Kaya da sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada dinlenen tanık Serkan Sarı ise olay gecesi arkadaşlarıyla evde okey oynamak için sanık Yusuf'u aradıklarını anlatarak, "Hakkınızı helal edin. 'Dilek uyan aşkım bu bir rüya' diye sesini duyduk. Daha sonra olayın bu şekilde yaşanıldığını öğrendik." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.

Kaya ailesinin avukatları sanığın cezalandırılmasını, sanığın avukatları ise olayın kazayla meydana geldiğini savunarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, Dilek Kaya'yı tabancasıyla öldüren sanık Yusuf Çalışkan hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde 22 Mart 2020'de TOKİ sosyal konutlardaki evinde Dilek Kaya (35) ile erkek arkadaşı Yusuf Çalışkan (29) arasında çıkan tartışma sonucu Kaya tabancayla vurularak öldürülmüştü.