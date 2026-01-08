Bilecikli judo sporcusu Muzaffer Buğra Sezer, Türkiye üçüncüsü oldu.

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası'nda +90 kiloda mücadele eden Bilecikli sporcu Muzaffer Buğra Sezer, Türkiye üçüncüsü oldu. Zorlu müsabakaların ardından kürsüye çıkma başarısı gösteren Sezer, elde ettiği dereceyle Bilecik'i gururlandırdı. Başarının ardından sporcu ve antrenörü tebrik edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuz Muzaffer Buğra Sezer'i ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİLECİK